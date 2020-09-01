البنك الأهلي يتبرع بـ18 مليون جنيه لبناء عمارتين آيلتين للسقوط

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مشاركة البنك الأهلي المصري برئاسة هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك، بالتعاون مع محافظة مطروح في هدم وإعادة إنشاء عدد عمارتين سكنيتين آيلتين للسقوط بمنطقة الكيلو 7 حي الشروق، إضافة إلى ترميم سلم إحدى العمارات بـ18 مليون جنيه.

كانت لجنة من مديرية الإسكان بمطروح بالاشتراك مع المحافظة ومجلس مدينة مرسى مطروح أجرت معاينة، للعمارات في الكيلو 7 وتبين أن هناك عماراتين آيلتين للسقوط، ولا بد من هدمهما وبنائهما من جديد.

وقرر محافظ مطروح هدم وإعادة بناء العمارتين وذلك حفاظا على استقرار الأهالى وبتلك العمارات السكنية وتوفير حياة كريمة لهم والحفاظ على سلامتهم والارتقاء بالمظهر الحضارى لحى الشروق ، على أن يتم التنفيذ من خلال الشعبة الهندسية للمنطقة الغربية العسكرية، وسيتم صرف قيمة التبرع البالغ 18.295 مليون جنيه على دفعات.