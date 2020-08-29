محافظ مطروح: 13 منحة لأوائل الثانوية بالجامعتين الألمانية والصينية

أعلن محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، عن توفير 11 منحة دراسية لأبناء المحافظة، الحاصلين على شهادة الثانوية العامة هذا العام، بالإضافة إلى منحتين تقدمهما الجامعة الألمانية لأوائل الشهادة الثانوية العامة من أبناء مطروح، ليصبح إجمالى المنح 13 منحة، مع فتح باب التقدم والتسجيل للطلاب الحاصلين على مجموع 92% فأكثر، بالنسبة لشعبة علمي علوم، و90% فأكثر لطلاب علمي رياضيات، والقسم الأدبي من الراغبين للتقدم لهذه المنح.

وقال "شعيب" إن من بين المنح الـ11، عدد 8 منح بالجامعة الصينية، تشمل المصروفات الدراسية فقط، منها منحتان بكلية العلاج الطبيعي، بشرط حصول الطالب على مجموع 95% فأكثر، و3 منح بكلية الهندسة والتكنولوجيا، بشرط حصول الطالب على مجموع 90%، و3 منح بكلية الاقتصاد والتجارة الدولية، على أن يجتاز الطالب اختبارات القبول الخاصة بالجامعة.

وأضاف المحافظ أن جامعة "النهضة" وافقت على عدد 3 منح دراسية، منها منحة بكلية علوم الحاسب، ومنحة بكلية الإعلام، وأخرى بكلية إدارة الأعمال.

وأشار إلى أنه سيتم استقبال الطلاب الراغبين للتقدم بهذه المنح، وذلك بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، مع الالتزام بالضوابط الاحترازية، وارتداء الكمامة، واستقبال شخص واحد فقط عن كل طلب، بدءاً من غد الأحد 30 أغسطس، وحتى السبت المقبل 5 سبتمبر، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، وذلك وفق الضوابط والمشروط المعلن عنها مسبقاً.

ولفت إلى أن ذلك يأتي إيماناً بأهمية المشاركة المجتمعية للجامعات الخاصة في خدمة المجتمعات المحلية، مع تقديم الشكر والتقدير لرؤساء هذه الجامعات على تعاونهم مع أبناء مطروح، لتقديم تلك المنح الدراسية، والتي تساعد على توفير كوادر علمية متميزة في مجالات مختلفة يحتاج إليها أبناء المحافظة، بما يخدم المجتمع المحلي في التخصصات الهامة التي تساهم في جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مطروح حالياً في جميع المجالات.