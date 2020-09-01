طالبة الطب "بائعة الأحذية": "أتمنى منحة دراسية مجانية"

مثل مئات الفتيات والشباب، الذين تحملوا مسئولية أنفسهم خلال المراحل الدراسية، استطاعت "آية طه حسين" أن تتفوق على نفسها بالحصول على مجموع 99.5% في الثانوية العامة، شعبة علمي علوم، لتضع اسمها ضمن قائمة الأوائل.

وتميزت "آية"، ابنة مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، عن غيرها بجهدها وصبرها على ظروف معيشتها الصعبة، حيث كانت تعمل على "فرش" أحذية، لمساعدة والدها المريض، ودأبت خلال الفترة الماضية على استذكار دروسها في محل عملها، الذي لا تفارقه إلا ساعة النوم.

وظهرت شعبية "آية"، وحب الناس لها، عقب ظهور نتيجتها، فمنهم من وزع الحلوى والعصائر على نفقته الخاصة، ومنهم من أحضر لها الهدايا التشجيعية، واستكملت الطالبة فرحة أسرتها بالتحاقها بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

تحدثت "آية" لـ"الوطن" قائلةً: "كلية الطب كانت هدفي خلال سنوات دراستي، ولم أحيد عن هذا الهدف على مدار 3 سنوات، هي فترة دراستي بالمرحلة الثانوية، وعلى الرغم من الظروف الصحية لوالدي، الذي أصيب بورم في الغدة الدرقية، منعه من النزول للعمل، لم أستسلم، وتسلمت مكان عمله بدلاً منه"، وأضافت: "لم أشعر أبداً بالخجل من طبيعة عملي بائعة أحذية"، مشيرةً إلى أنها تعيش بين طبقة متوسطة، جميعهم يكافحون من أجل لقمة العيش.

وأضافت: "كنت دائماً أرى نظرات المارة تلاحقني وأنا استذكر دروسى على فرش الأحذية، جميعها كانت نظرات إعجاب وتشجيع، الأمر الذى زاد من ثقتي بنفسي ودفعني لاجتياز الثانوية العامة بتفوق، والالتحاق بكلية الطب".

وأعربت "آية" عن أمنيتها أن تحصل على منحة دراسة مجانية، لتخفف عن أسرتها عبء المصاريف الدراسية، وتكون بمثابة مكافأة لتفوقها الدراسى، وتحديها الظروف القاسية التي كانت تعيشها.