"الغلاف بخطها والإجابة بخط تاني".. صدمة طالبة متفوقة حصلت على 64%

ذاكرت جيداً واستعدت لخوض امتحانات الثانوية العامة، وهى على ثقة من الحصول على مجموع كبير تواصل به تفوقها طوال السنوات الماضية، حتى المقربون منها كانوا يتوقعون حصولها على أكثر من 95%، وأنها ستتمكن من تحقيق حلمها فى الالتحاق بإحدى كليات القمة، لكن جاءت النتيجة بمثابة الصدمة لها ولأسرتها بعد حصولها على 64% فقط.

في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عبرت إسراء فالح، طالبة بالصف الثالث الثانوي، من محافظة سوهاج، عن حزنها الشديد وصدمتها الكبرى، بحصولها على مجموع 64% في الثانوية العامة، على الرغم من يقينها الكامل هى ومُدّرسيها بتفوقها في الامتحانات، تحكي "إسراء" على صفحتها: "كنت متأكدة إني هاجيب 98% أو 99%، لأنى مراجعة كل الامتحانات لوحدى ومع المدرسين، بس لقيت نتيجتى 64%، اتصدمت وكنت متأكدة إن في حاجة غلط، قدمت على تظلم ورحت الكنترول".

بعد ذهابها إلى الكنترول، فوجئت "إسراء" أن غلاف الورقة الإمتحانية وبياناتها مكتوبة بخطها، والإجابات مكتوبة بخط آخر: "لما جابوا لى الورق، لقيت إن الغلاف بخطى والإجابات مش بخطي، بلّغت أعضاء الكنترول، فجالى وكيل الشئون القانونية علشان يحقق معايا وطلب منى أتراجع، بس أنا كنت عند موقفي وماتهزتش لأنى على حق، دمرونى ودمروا مستقبلى، أنا عاوزه حقي".

محمد شنبلى، عم الطالبة وولى أمرها، يؤكد لـ"الوطن" أنهم لن يتركوا حق "إسراء" وتعبها ومجهودها طوال السنوات الماضية يضيع هدراً: "إحنا متأكدين ان المكتوب في الإجابات ده مش خطها، قدمنا بلاغ في النيابة والرقابة الإدارية، وجارٍ البحث في الوزارة عن ورقها، وبنحاول نحسن من حالتها النفسية علشان البنت ميجلهاش اكتئاب وتتْعب".