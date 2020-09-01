عوف: لدينا مخزون كبير من ريميديسفير ولن يكون متاحا بكل المستشفيات

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عقار الريميدسيفير هو دواء استخدم حديثا لعلاج فيروس كورونا، وقبل ذلك كان يستخدم لعلاج فيروس الإيبولا، وقامت إحدى الشركات الأمريكية بتجربته على حالات مصابة بكورونا، وإذا كان هناك دواء استخدم قبل ذلك وأرادوا أن يستخدموه في مرض جديد يجب أن تجرى التجارب السريرية عليه.

وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أنه جرى عمل تجارب سريرية على عقار ريميدسيفير كمرحلة أولى في الحالات الصعبة، وجرى عرض هذا الأمر على هيئة الأدوية والأغذية الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية وأجازوا استخدام هذا الدواء في الحالات الصعبة.

وتابع أنه بعد استكمال بداية الدراسات وجدوا أنه في بدايات المرض أو المراحل المتوسطة أن العقار يعطي نتائج جيدة، وبالتالي فتحوا المجال لاستخدام العقار بداية من إصابة المريض بفيروس كورونا.

واستكمل أن مصر والهند وباكستان هم من يحصلون على حق تصنيع العقار خارج أمريكا، وأن مصر هي المصنع الوحيد الذي حصل على موافقة الشركة الأمريكية لتصنيع العقار، وهذه الشركة لا تسمح أن تعطي الترخيص لأي شخص إلا إذا كانت هناك معايير معينة لجودة الصناعة لأنه يهمها سمعة المنتج الخاص بها، وبالتالي هذه شهادة لصناعة الدواء المصرية على المستوي العالمي.

وأشار "عوف" إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا في الإصابات وهناك مخزون كبير من عقار ريميديسفير، وسيكون استخدامه في المستشفيات فقط ولن يجري تداوله في الصيدليات، وسعره سيكون ربع السعر في أمريكا، وهناك موافقة بتصدير الكميات الزائدة عن السوق المحلية للخارج.