بدء تنفيذ الدورة الثالثة من تدريب التربية الأسرية الإيجابية

تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ الدورة الثالثة من تدريب التربية الأسرية الإيجابية وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

يهدف التدريب إلى تقديم الأساليب التربوية الحديثة والإيجابية التي تبعد عن العنف والتنمر.

يركز التدريب على ثلاث فئات عمرية وهي: الطفل من سن 0 إلى 6 سنوات ومن 6 إلى 13 سنة ومن 13 إلى 18 سنة وتوجه هذه الدورة إلى الرائدات الاجتماعيات ومسؤولي المرأة بمحافظة الإسكندرية بحيث تقوم كل رائدة بتثقيف 100 أسرة بعد انتهاء الدورة.

جدير بالذكر أن التدريب يتم في إطار اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.