القبض على عامل بتهمة سرقة محل هواتف محمولة

ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بأشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، القبض على عامل لاتهامه بسرقة محل هواتف محمولة، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة مبلغ مالي قدره 163700 جنيه من داخل درج المكتب بمحل لتجارة الهواتف المحمولة الكائن بدائرة القسم والتابع للشركة عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمحل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده جرى ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأقر بأنه نظرًا لعلمه بوجود مبالغ مالية داخل درج مكتب المحل واحتفاظه بنسخة من مفاتيح المحل فخطط لارتكاب الواقعة، وفى سبيل ذلك تمكن من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه عقب انصراف العاملين به ولاذ بالفرار، وضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه، واتخذت الإجراءات القانونية.