ختام ماراثون الثانوية العامة "دور ثان" اليوم

يختتم، اليوم الأربعاء، طلاب الثانوية العامة ماراثون امتحانات الدور الثاني، وسط اجراءات وقائية واحترازية مشددة، من فيروس كورونا المستجد.

ويؤدي طلاب شعبة العلوم الامتحان في مادة الأحياء، وطلاب الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، كما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.

يتوافق ذلك مع قيام طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التاريخ (ورقة أولى)، وطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، وطلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة).

من جانبه، قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أجواء الامتحانات للدور الثاني تسير بشكل جيد ومنضبط، حيث تقوم غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات بالإضافة لتواجد المراقبين والمشرفين على العملية الامتحانية، والتأكد من فرض كافة الاجراءات الوقائية لحماية المشاركين في الامتحانات من عدوى فيروس كورونا.