239 ألف طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات بينهم 40 ألف "غشاش"

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنَّ 239 ألف طالب وطالبة سوف يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020، منهم ما يقرب من 40 ألف حالة غش في أثناء الامتحانات، تمّ ضبطها واتخاذ ككل فة الإجراءات القانونية حيال الطلاب المتورطين فيها .

وأضاف "مجاهد"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّ الشؤون القانونية في الوزارة أعدت تقريراً خاصاً عن حالات الغش والطلاب الذين تقرر حرمانهم من الامتحانات بسبب الغش، لافتاً إلى أنَّه لأول مرة يتمّ إعداد تقرير من قبل الشئون القانونية في الوزارة عن حالات الغش والطلاب الذين تقرر حرمانهم من الامتحانات بسبب الغش.

وكان نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أعلن أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعلمي سوف يعلن نتيجة الدبلومات الفنية غداً الأحد، وأنَّه سيتمّ إتاحتها عبر الموقع الرسمي للوزارة مساء غد.

كما كشف "مجاهد"، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أنَّ نسبة النجاح بالدبلوم التجاري وصلت قرابة 48%، و58% بالنسبة للتعليم الصناعي نظام 5 سنوات.