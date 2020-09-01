مطار الغردقة يستقبل 2000 سائح عبر 10 رحلات طيران

استقبل مطار الغردقة الدولي، صباح اليوم، 5 رحلات جوية قادمة من أوكرانيا وبيلاروسيا وبلجراد، تقل عدداً من السائحين الأجانب، من نزلاء السياحة الخارجية.

وأكدت مصادر بالمطار أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية، منذ اللحظة الأولى لوصول السائحين ودخولهم صالات الوصول، حيث جرت عمليات تعقيم جميع متعلقاتهم وأمتعتهم الشخصية، وتوقيع الكشف الطبى عليهم، وإجراء تحاليل PCR للسائحين الذين لا يحملون شهادات تفيد بإجراء فحوص "كورونا".

وأفاد مصدر مسؤول بمطار الغردقة بأنه من المقرر استقبال أكثر من رحلة طيران على مدار اليوم، من عدة دول أوروبية، ليصل عدد الرحلات القادمة اليوم الثلاثاء إلى 10 رحلات، تقل أكثر من 2000 سائح من مختلف الجنسيات الأوروبية.

وكشف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه تم تخصيص فرق طبية مدربة من الحجر الصحي والطب الوقائي، لتوقيع الكشف الطبي على جميع الركاب، وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية المقررة.