إجراء تحليل PCR للوافدين لمطارات البحر الأحمر

بدأت فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر اليوم، إجراء تحليل PCR للركاب القادمين من الخارج بمطارات الغردقة ومرسى علم مقابل ٣٠ دولارًا، باستثناء من يحملون شهادات تفيد بإجراء تحليل الـPCR بنتيجة سلبية قبل ٧٢ ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة.

كانت سلطة الطيران المدني المصري قد أخطرت جميع شركات الطيران العاملة في مطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وطابا، بالسماح للركاب القادمين إلى تلك المطارات بعمل تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد فور وصولهم إلى تلك المطارات، حال عدم تقديمهم شهادة تفيد إجراء التحليل بنتيجة سلبية (قبل ٧٢ ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة)، مقابل سداد الرسوم المقررة والتي تبلغ 30 دولارا أمريكيا.

واستقبل مطار الغردقة الدولي، صباح اليوم، 5 طائرات قادمة من أوكرانيا وبيلاروسيا وبلجراد تقل عددا من السائحين الأجانب، وجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية منذ وصولهم، وتعقيم جميع متعلقاتهم وأمتعتهم الشخصية، إلى جانب توقيع الكشف الطبى عليهم، وإجراء تحاليل pcr للسائحين الذين لا يحملون شهادات تفيد إجراء التحليل.

وكشف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن المديرية خصصت فرقًا طبية مدربة من الحجر الصحي والطب الوقائي لتوقيع الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية، وإجراء تحليل الـPCR للسائحين للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا وسط اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية المتبعة.

وأوضح الدكتور تامر مرعي أنه حال ثبوت إصابة أيّ من السائحين بالفيروس يتم حجزه بأماكن مخصصة للعزل في الفنادق السياحية وتخصيص فريق طبى لمتابعته ونقله إلى المستشفى إذا استلزم الأمر.