نبيل القروي: سنسحب الثقة من وزراء عينتهم مستشارة الرئيس

قال مرشح الرئاسة التونسية السابق ورئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، إن حزبه سيعمل إثر منح الثقة لحكومة هشام المشيشي في البرلمان على سحب الثقة من عدد من وزراء السيادة المعينين من قبل مستشارة رئيس الجمهورية نادية عكاشة، وفق تعبيره.

وأشار "القروي" في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة المقترحة تتكون من جزأين، جزء اختاره المشيشي وآخر فُرض عليه من قبل نادية عكاشة ليلة الإعلان عن التركيبة "وهو أمر غير مقبول واللي عندو شهوة يعملها في عشاه مش في عشاء التوانسة".

وتابع القروي: "نملك الشرعية و120 نائبا في الائتلاف سيعمل على مساعدة المشيشي لمواجهة الوضع الصعب".