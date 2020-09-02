 إزالة 15 حالة تعد أراضي أملاك دولة في حملة بالسادات

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية حملة إزالات مكبرة، أسفرت عن إزالة (15) حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بمركز السادات.

وجرى تنفيذ إزالة (13) حالة تعدي على أراضى أملاك الدولة بكفر داوود والطرانة بمساحة 950 متر، وعدد (2) حالة تعدى بقرية الخطاطبة بمساحة 205 متر بإجمالى مساحة 1155متر.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، إزالة (9 ) حالات تعد بنطاق قرى المركز، شملت حالة تعدى على أرض زراعية بقرية الراهب، بمساحة 320م2، وأخرى بقرية البتانون بمساحة 378م.

كما تم إزالة (7) حالة تعدى على أراضي أملاك الري بقرية شنوان بمساحة 388م2، وفى نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا تم تنفيذ إزالة (7) حالات تعدى بقرى كفر أبو الحسن ومنشأة دملو والعجايزة، بإجمالى مساحة 670 متر.