تخفيض حد القبول بالثانوي العام والفني في الإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثالثة لتنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام، للسنة الدراسية 2020 / 2021، بحد أدنى 237 درجة.

جاء قرار المحافظ استجابة لمطالب أولياء أمور طلاب المرحلة الإعدادية، ووجود أماكن شاغرة ببعض مدارس الثانوية العامة، التابعة لإدارات شرق ووسط وغرب الإسكندرية، وإدارة الجمرك التعليمية.

وكان المحافظ قد كلف وكيل مديرية التربية والتعليم، يوسف الديب، بحصر ودراسة الأماكن الشاغرة بمدارس الثانوية العامة على مستوى المحافظة.

وفي سياق متصل، اعتمد محافظ الإسكندرية المرحلة الثانية من تنسيق القبول لمدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والمزدوج، للعام الدراسي الجديد، بحد أدنى 215 درجة.