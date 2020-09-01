بعد بائع الفريسكا.. منحة مجانية لـ"آية" بطب الإسكندرية

استجابة للطلب الذي تقدمت به الطالبة "أية طه حسين"، من شبراخيت، بمحافظة البحيرة، عبر إحدى القنوات الفضائية، لإعفائها من مصروفات الدراسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أعلن رئيس الجامعة، الدكتور عصام الكردي، أن الجامعة ستتكفل بكافة المصروفات الدراسية للطالبة، التي حصلت على نسبة 99.5% في الثانوية العامة، والتحقت بالفعل بكلية الطب.

وأكد "الكردي" أن قرار الجامعة بالتكفل بالمصروفات الدراسية للطالبة "آية"، والتي أشارت في طلبها إلى أنها من أسرة بسيطة الحال ولا يمكنها تحمل تكاليف الدراسة في كلية الطب، يأتي فى إطار حرص الجامعة على أداء دورها المجتمعي، في تقديم الدعم لأبنائها النابهين، والوقوف بجانبهم، ليتمكنوا من تحقيق غايتهم المنشودة.

وأوضح أن الجامعة لا ترفض أي طلب يتقدم به أي طالب، طالما يستحق الدعم، مؤكداً أن هذه الأعمال من صميم الدور المجتمعي للجامعة، مشيراً إلى أن إدارة التكافل الاجتماعي بالجامعة تتولى دراسة هذه الحالات، واتخاذ الإجراءات نحو تقديم الإعفاء اللازم.