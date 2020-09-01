أسعار الذهب العالمية ترتفع لأعلى مستوى في أسبوعين

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوعين، مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة بعد تراجع الدولار لأدنى مستوياته في نحو عامين أمام سلة العملات الرئيسية وتوجهات الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على الفائدة قرب مستوى الصفر.

على صعيد التداولات، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 1985.64 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 19 أغسطس عند 1989.42 دولار في وقت سابق من الجلسة، كما ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.90% عند 1996.40 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في نحو عامين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء أمام سلة العملات الرئيسية، لتواصل العملة الخضراء اتجاهها الهبوطي، مقتربة من تسجيل خسائر للشهر الرابع على التوالي .

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.4% إلى 91.791 نقطة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن التوجه الجديد للسياسات النقدية للفيدرالي الأمريكي والذي يسمح بتسارع معدل التضخم والإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوى الصفر لفترة طويلة يشكل ضغوطا هبوطية على الدولار، ومن ثم يغذي التوقعات باستمرار تراجع العملة الأمريكي ويعزز قيمة الذهب كملاذ آمن