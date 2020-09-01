ضبط مصنع منظفات يحوي عبوات غير صالحة بقطور

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الغربية اليوم، بالتنسيق مع جهات رقابية شن حملة مكبرة لضبط مصنع منظفات غير مرخص بمركز قطور، وبداخله كميات من المنتجات مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق للجمهور.

وقال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، إن حملة تموينية باشرت تفتيش المصنع، وتبين أنه غير مرخص، وجرى ضبط وتحريز جميع المضبوطات بالمصنع.

والمضبوطات هي عبارة عن 2700 زجاجة منظفات كالآتي:

600 زجاجة كلورفورم، و600 زجاجة فلاش، و600 زجاجة بريل، و600 زجاجة مستربور، و150 زجاجة ديتول، و150 زجاجة داوني، بالإضافة إلى 10 براميل سعة 200 كيلو مملوءة بمواد صناعية بدون أي بيانات، و1000 كرتونة ورقية فارغة معدة للتعبئة، و1000 زجاجة مختلفة الأنواع والأحجام معدة للتعبئة.

تحرر محضر جنح أمن دولة طوارئ رقم 2188 قطور، وجرى إخطار النيابة العامة.