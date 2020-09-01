أيمن بهجت قمر عن فيروز: "أكتر مطربة حببتني في الأغاني"

نشر الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر صورة للفنانة اللبنانية فيروز أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها في منزلها، مساء أمس الإثنين، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

وعلق قمر على الصورة، قائلاً: "أكتر مطربة وأكتر لون أثر فيا وحببني في الأغاني، ست الناس ربنا يديلك الصحة ويخليكي لينا".

ونشرت الفنانة فيروز، مجموعة من الصور التي جمعتها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش زيارته لها أمس الإثنين، في منزلها، فور وصوله للعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك عبر صفحات منسوبة لها على مواقع التواصل.

كانت الفنانة اللبنانية فيروز أهدت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته لها في منزلها لوحة فنية، بعد زيارة استغرقت ساعة و20 دقيقة.

ونشرت راشيل مكرم مراسلة قناة الجديد فيديو لحارس الرئيس الفرنسي ماكرون، وهو يحمل هدية فيروز له.

وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت، أمس، بلقاء مع أيقونة الغناء اللبناني المطربة فيروز، وهي من أشهر المطربين في العالم العربي ويعتبر صوتها بمثابة موسيقى تصويرية للبنان من أوج ازدهاره مرورا بصراعاته وحتى أحدث صدمة شهدها.