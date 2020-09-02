شروط وأوراق التقديم في المعهد العالي للسينما لطلاب الثانوية العامة

أعلنت أكاديمية الفنون، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة بالمعهد العالي للسينما، للعام الجامعي 2020-2021 بأقسام "السيناريو- الإخراج- المونتاج- الإنتاج- هندسة الصوت- هندسة المناظر- الرسوم المتحركة- التصوير"، وذلك بمقر أكاديمية الفنون بالجيزة.

ويقبل المعهد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأجنبية (الدبلوم الأمريكي- الثانوية الإنجليزية- الثانوية الألمانية) والشهادات العربية (أي ثانوية عامة أو بكالوريا من أي دولة عربية) من الأعوام 2018 -2019 -2020، بحد أدنى ما يعادل 60% (244 درجة) من الشعبتين العلمية والأدبية باستثناء قسم هندسة الصوت الذي يقبل الشعبة العلمية (رياضيات- علوم) فقط، وبشرط ألا يزيد السن في أول أكتوبر 2020 عن 22 عامًا (أقصى تاريخ لميلاد للطالب 1 أكتوبر 1998).

كما يقبل المعهد أيضًا، حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس - ليسانس) دون شرط الحصول على المؤهل أو التقدير، لكن يشترط ألا يزيد السن في أول أكتوبر 2020 عن 26 عامًا في حالة خريجي الكليات النظرية (4 سنوات) وعن 28 عامًا في حالة الكليات العملية (5 و6 سنوات)، وتقديم ما يفيد بالموقف النهائي من الخدمة العسكرية سواء بأداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بشكل نهائي، أو لم يصبه الدور أو تأجيل مؤقت لأسباب أخرى عدا الدراسة.

المستندات المطلوبة للتقديم بالمعهد العالي للسينما

أولًا: الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة لهذا العام

1- شهادة ميلاد أصل وصورة.

2- كشف درجات الثانوية العامة أصل وصورة.

3- نموذج 2 جند و6 جند في حالة الطلبة الذكور أو الرقم الثلاثي للطلاب أقل من 18 عامًا.

4- عدد 4 صور شخصية.

5- ملف التقديم الذي يتم شراؤه من مقر المعهد بمبلغ 650 جنيهًا يتم سحبها من الفيزا.

ثانيًا: الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة من عامي 2018 و2019

1- شهادة ميلاد أصل وصورة.

2- صور من كشف درجات الثانوية العامة مختومة بختم النسر أنّها طبق الأصل.

3- شهادة قيد أو بيان حالة من الكلية المقيد بها الطالب حاليًا (لا يقبل الطلاب غير المقيدين في كليات رغم حصولهم على الثانوية العامة من أعوام سابقة).

4- نموذج 2 جند و6 جند في حالة الطلبة الذكور.

5- عدد 4 صور شخصية.

6- ملف التقديم الذي يتم شراؤه من مقر المعهد بمبلغ 650 جنيهًا يتم سحبها من الفيزا.

ثالثًا: الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات أجنبية أو عربية معادلة للثانوية العامة المصرية

1- شهادة ميلاد أصل وصورة.

2- صور من كشف درجات الثانوية العامة مختومة بختم النسر أنّها طبق الأصل.

3- شهادة قيد أو بيان حالة من الكلية المقيد بها الطالب حاليًا (لا يقبل الطلاب غير المقيدين في كليات رغم حصولهم على الثانوية العامة من أعوام سابقة).

4- نموذج 2 جند و6 جند في حالة الطلبة الذكور.

5- عدد 4 صور شخصية.

6- ملف التقديم الذي يتم شراؤه من مقر المعهد بمبلغ 650 جنيهًا يتم سحبها من الفيزا.

7- دمغة بريدية بقيمة 2 جنيه مصري.

رابعًا: الطلاب المصريين الحاصلين على مؤهلات عليا

1- شهادة ميلاد أصل وصورة.

2- شهادة مؤقتة (بكالوريوس - ليسانس) أصل وصورة.

3- شهادة تفيد بالموقف النهائي من التجنيد أصل وصورة.

4- عدد 4 صور شخصية.

5- ملف التقديم الذي يتم شراؤه من مقر المعهد بمبلغ 650 جنيهًا يتم سحبها من الفيزا.

6- دمغة بريدية بقيمة 2 جنيه مصري.

خامسًا: الطلاب غير المصريين الحاصلين على الثانوية العامة المصرية

1- يقوم أولًا الطالب بتسجيل بياناته على موقع إدارة الوافدين www.wafeden.gov.eg.

2- يشتري الملف ويقدم صور مستنداته.

3- يوجه المعهد العالي للسينما خطاب لإدارة الوافدين بشأن السماح للطالب بأداء اختبارات القبول بالمعهد.

4- يتوجه الطالب لإدارة الوافدين لتسليم الخطاب وتسليم أصول المستندات الآتية:

- شهادة ميلاد أصل وصورة.

- كشف درجات الثانوية العامة أصل وصورة.

- عدد 4 صور شخصية.

- ملف التقديم الذي يتم شراؤه من مقر المعهد بمبلغ 650 جنيهًا يتم سحبها من الفيزا.

وبالنسبة للطلاب غير المصريين الحاصلين على شهادات أجنبية أو عربية معادلة للثانوية العامة المصرية يتم تقديم المستندات الآتية:

1- شهادة ميلاد أصل وصورة.

2- كشف الدرجات أصل وصورة.

3- كشف الدرجات أصل وصورة.

4- شهادة المعادلة بالثانوية العامة المصرية أصل وصورة (يتم توجيه خطاب لإدارة المعادلات من قبل المعهد العالي للسينما لمعادلة شهادة الطالب بالثانوية العامة المصرية للحصول على هذه المعادلة).

5- عدد 4 صور شخصية.

6- ملف التقديم الذي يتم شراؤه من مقر المعهد بمبلغ 650 جنيهًا يتم سحبها من الفيزا.

ويستمر استقبال الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمعد حتى يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر بمقر أكاديمية الفنون بشارع جمال الدين الأفغاني، بجوار قاعة سيد درويش، محطة المساحة، الهرم، الجيزة.