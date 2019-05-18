قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها كادت أن تتعرض للفصل من المعهد العالي للسينما، بسبب قفزها من فوق سور المعهد، للحاق بإحدى المحاضرات.

وأضافت "شاهين"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، "أنا كنت عصفورة ونشيطة وأنا في المعهد، وكنت بنزل من بيتي في مصر الجديدة عشان أروح الهرم مكان المعهد، وفي يوم اتأخرت، وعربيتي عملت حادثة فاضطررت أنط من فوق السور المعهد".

وتابعت: "مكنتش عاوزه أضيع محاضرات، الدكتور فوزي اللي كان ماسك المعهد العالى للسينما شافني بعد ما نطيت السور وبدخل من الشباك لأن الباب اللي جوه المعهد كمان كان مقفول، كان عاوز يفصلني قعدت أعيط وقولتله مش هتتكرر تاني، ودخلت".