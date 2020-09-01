تنطلق اليوم المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفاً و448 طالباً، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبي" بعدد 60 ألفاً و64 طالباً بإجمالى 254 ألفاً و512 طالباً للمرحلة.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020:

خطوات تسجيل الرغبات

الدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

اختيار مصدر الشهادة التي تم الحصول عليها.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

إدخال الرغبات بالترتيب الذي يراه الطالب.

يجب التأكد من سلامة بياناتك الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذى تتبعه.

تُعرض على الشاشة قائمة رغباتك، ويُسمح لك بإضافة رغبات إضافية أو تعديلها.

بعد الانتهاء من إدخال قائمة رغباتك سيعرض عليك البرنامج القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل إلكترونيًا لتخزين رغباتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي الذي سيقوم بعملية التنسيق، وبعد التسجيل إلكترونيًا يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التي جرى تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التي قمت بها وإيصال تسليم رغباتك إلكترونيًا، ويمكن طباعة هذه المستندات، كما يمكنك حفظها في ملف وفي حالة وضعك لبريد إلكتروني خاص بك سيجري إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك إلكترونيًا.

في حالة رغبتك في طباعة رغباتك، اختر مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها في وقت لاحق.

وتستقبل الجامعات الحكومية الطلاب الراغبين لتسجيل الرغبات للمرحلة الثانية من تنسيق كليات 2020 بدءًا من الساعة 9 صباحًا حتى الـ 3 عصرًا، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة للمحافظة على الجميع من الإصابة بكوفيد 19، كورونا المستجد.

وانطلقت المرحلة الثانية للتنسيق الجامعات، اليوم الثلاثاء، بحد أدنى لـ"الشعبة العلمية" 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ194 ألفا و448 طالباً، ولـ"الشعبة الأدبية" 278 فأكثر بنسبة 67.80 لأقل من 327.5 درجة وعددهم 60064 طالباً، ليبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة 254 ألفًا و512 طالبا، وفتحت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب المرحلة لتسجيل رغباتهم.