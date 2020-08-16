جولة في موقع تنسيق الثانوية العامة 2020

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بدأ الطلاب معركة جديدة حول البحث عن تنسيق الكليات 2020، ويقدم الموقع الرسمي لتنسق الجامعات عددا من الخدمات الإلكترونية للطلاب.

"الوطن"، أجرت جولة في الموقع الرسمي لتنسيق الجامعات، وأبرز الخدمات الإلكترونية المقدمة عن تنسيق الكليات 2020.

الصفحة الرئيسية لخدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد، تبدأ بعرض عدة خيارات، منها طلب الحصول على الرقم السري، وتسجيل الرغبات، والتسجيل لاختبار القدرات وحجز موعد له، بالإضافة إلى دليل الطالب لقواعد تنسيق الثانوية العامة 2020.

باختيار "دليل القبول بالكليات والمعاهد"، تظهر صفحة جديدة بها عدة خيارات حول موضوعات محتلفة منها القواعد العامة للتنسيق، وخطوات التسجيل وأسلوب ترتيب الاختيارات، وموقع التقدم للتنسيق، والتوزيع الجغرافي والإقليمي، إضافة لقوائم الكليات والمعاهد، وأخيرا نموذجا استرشاديا وهو عبارة عن "مسودة لمساعدة الطلاب في ترتيب رغباته".

كما شمل الموقع مكاتب التنسيق الإلكتروني في الجامعات المصرية بمختلف المحافظات، والتي شملت ما يقرب من 26 جامعة في محافظات مختلفة، أبرزها جامعة القاهرة، عين شمس، وكفر الشيخ، وبني سويف، وغيرها من الجامعات في عدد من محافظات مصر.

وباختيار تحديد موعد لاختبار القدرات، يتطلب عدة بيانات من الطالب لتحديد موعد للاختبار، منها مدرسة الثانوية العامة، ورقم الجلوس، الرقم القومي، بالإضافة لإدخال النمط الإلكتروني الموجود في الصفحة.

مواعيد إدخال الرغبات

يكون ذلك عن طريق عدد من الجماعات المصرية في مختلف المحافظات، تعمل خلال المراحل المختلفة من التنسيق، من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، ويلتزم الطلاب بارتداء "المساك" الطبي، ولن يسمح بالدخول من دونه.

ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.