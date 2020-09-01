"مياه دمياط" تدعو عملاءها لتسجيل قراءات عدادات المياه عبر "قراءتي"

أعلن المهندس محمد بدوي عسل، رئيس مجلس الإدارة بشركة مياه دمياط والعضو المنتدب، تطوير منظومة تسجيل قراءات عدادات المياه، بحيث يتمكن كل مشترك من تسجيل قراءته بنفسه وبشكل مباشر، وذلك من خلال تطبيق "قراءتي" للهاتف المحمول.

ويتيح التطبيق للمشتركين تسجيل قراءة عداد المياه في الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر، فضلًا عن إمكانية إضافة صورة للعداد، ما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتطبيق متاح على أنظمة التشغيل "أندرويد".