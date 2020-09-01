محافظ القليوبية: حل أزمة العمالة بمشروع النظافة في قرية العمار

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حل مشكلة عمال النظافة بقرية العمار بطوخ وإعادتهم لعملهم بعد التواصل مع صاحب الشركة وعقد جلسة ودية معه بالقرية، في حضور رئيس الوحدة المحلية بمنزل عمدة القرية، حيث وافق صاحب الشركة على إعادتهم للعمل بعد تقديم كل عامل فيش وتشبيه وتجديد البطاقة الشخصية .

وقال المحافظ إن الشركة قطاع خاص وتقوم على جمع القمامة من قرية العمار التابعة لمدينة طوخ تحت إشراف الوحدة المحلية.

كان 30 عاملًا وعاملة من العاملين في مشروع النظافة بقرية العمار ناشدوا محافظ القليوبية التدخل لحمايتهم من الفصل التعسفي من جانب صاحب الشركة، رغم أنهم يعملون في الشركة منذ 7 سنوات في أعمال جمع القمامة من منازل قرية العمار، وأكد العمال أن صاحب الشركه قام بفصلهم للسماح بتشغيل أشخاص آخرين تابعين لقريته المجاورة لقرية العمار، الأمر الذي أثار حفيظة الأهالي في العمار وقرروا هم أيضا فسخ التعاقد معه وعدم الاشتراك في مشروع جمع القمامة لأنه قطع أرزاق عمال القرية من العمل.

وقال الدكتور محمد جوده، صاحب شركة النظافة بالقرية، إنه تواصل مع العمال المفصولين والتقى بهم عن طريق رئيس الوحدة المحليه وعمدة القرية وتم الإتفاق على تقديم كل عامل فيش وتشبيه وأوراقه الشخصية قبل عودتهم مرة أخرى للعمل، وأوضح أن سبب الخلاف هو طلبه فيش وتشبيه وصور بطاقاتهم الشخصية إلا أن بعضهم تراخى في تقديم الأوراق فقرر فصلهم.