محافظ القليوبية يتفقد مداخل بنها ووسط المدينة للاطمئنان على النظافة

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، جولة ميدانية لمدينة بنها تفقد خلالها المداخل والمخارج على الطريق الزراعي للمدينة.

كما تفقد المحافظ شوارع المنشية وسعد زغلول وميدان المحطة ومنطقة كباري الرياح التوفيقي للاطمئنان على المستوى العام للنظافة ورفع الإشغالات ومتابعة الحركة المرورية وأعمال التطوير والتجميل بالمدينة والإستماع لشكاوى ومقترحات المواطنين.

بدأت جولة المحافظ بتفقد مدخل مدينة بنها حيث امر المحافظ بإزالة القمامة والاهتمام بالحديقة الموجودة بالجزيرة الوسطي ومراعاة المظهر الجمالي لمدخل عاصمة المحافظة.

كما تفقد ميدان المحطة ونفق المنشية حيث قام بالتحقق من بعض التراخيص بنفسه ومراجعة التراخيص الممنوحه لأصحاب المحال التجارية بالمنطقة وإتخاذ اللازم قانوناً، وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون على المخالفين.

انتقل المحافظ الي منطقة كباري الرياح التوفيقي حيث تم ضبط عدد من السائقين المخالفين بالانتظار في أماكن مخالفة واقامة مواقف عشوائية حيث تم سحب تراخيصهم واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

كما تم إزالة عدد من الباعة المخالفين بأماكن مختلفة بالمدينة وتم التشديد من قبل شرطة المرافق بعدم السماح للباعة الجائلين بافتراش تلك الأماكن مرة أخرى لضمان عدم إعاقة حركة المارة.

وأكد المحافظ أن الرصيف من حق المواطن ولن يتم السماح لأحد بالتعدي على الرصيف وغلق الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وخلال الجولة اليوم تم تحرير عدد 21 محضر تبوير علي الأراضي الزراعية بطول الطريق الزراعي بمدينة بنها خصوصا حيث قامت مديرية الزراعة وإدارة حماية الاراضي بتحرير المحاضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيع العقوبات على المخالفين.