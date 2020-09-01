رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة الحقوق والتربية الرياضية

اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، نتيجة التراكمي للفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بالجامعة دور مايو 2020.

وقال الدكتور نعيم فوزي عميد الكلية، إن عدد الطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز 4 طلاب بشعبة التدريس، فيما حصل 31 على جيد جدا، وفي شعبة التدريب حصل 4 طلاب على امتياز، 14 جيد جدا، وفي شعبة الإدارة حصل 4 طلاب على امتياز، 12 جيد جدا.

واعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، نتيجة التراكمي للفرقة الرابعة بكلية الحقوق دور مايو 2020 بنسبة نجاح 90%.

وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على تقدير امتياز 11 طالباً وطالبة، وحصل 45 طالباً وكالبة على تقدير جيد جدًا، وحصل 262 على تقدير جيد.