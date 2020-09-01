"الرسائل والتدوينات" تشعلان المنافسة على مقعدي الشيوخ بالمنوفية

شهدت صفحات السوشيال ميديا منافسة قوية بين مرشحي مجلس الشيوخ في المنوفية، قبل أيام قليلة من جولة الإعادة التي يتنافس فيها أربعة مرشحين، وهم: مرشحا حزب مستقبل وطن، محمود شرارة، وهشام الحاج، في مواجهة الدكتور حسن الخولي، مرشح مستقل، والمهندس صلاح عبدالمعبود، مرشح حزب النور.

وواصلت الصفحة الرسمية للمرشح محمود فريد شرارة، نشر فيديوهات للمرشح لحث الشباب علي المشاركة السياسية، فيما نشر هشام الحاج علي بوستات بالجولات والمؤتمرات الانتخابية التي يقوم بها لتعريف رواد مواقع التواصل بنشاطه.

ونشر الدكتور حسن الخولي ،المرشح المستقل، فيديوهات مع المواطنين ومسيرات في مراكز ومدن المحافظة ومن بينها لقاء في أحد المقاهي، كما تقوم صفحته بالترويج له بين المعلمين بصفته أمين مجلس الأمناء والآباء بمحافظة المنوفية من خلال تأكيده المستمر علي أهمية دور المعلم.

من جانبه بدأ المهندس صلاح عبدالمعبود، مرشح حزب النور، حملة علي صفحته التي ضمت رسائل لعدد من الفئات من بينها المهندسون لطلب دعمهم في جولة الإعادة، وحث الشباب على المشاركة في الانتخابات والتصويت له، كما نشر سيرته الذاتية علي صفحته لتعريف الناخبين به.

ويقوم مرشحو مجلس الشيوخ في المنوفية، باستخدام أرقام الهواتف كوسيلة للدعاية الانتخابية من خلال إرسال رسائل تعريفية بهم، كما يقوم البعض بإرسال رسائل لرواد مواقع التواصل الاجتماعي علي صفحاتهم الشخصية.