«القومي للحوكمة» يطلق البرنامج التدريبي «العمل عن بعد» لمدة يومين

يطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم برنامجًا تدريبيًا بعنوان "العمل عن بُعد" استكمالًا لمسيرة التعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، عبر منصة زووم Zoom الالكترونية على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 1و2 سبتمبر الجاري.

وأوضحت د. شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن البرنامج يأتي في إطار تقديم المعهد برامج تدريبية للتعليم عن بعد، ضمن الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تنفذها الدولة.

وأوضحت د. شريفة، في بيان، أن البرنامج جرى تصميمه لمساعدة القيادات داخل المؤسسات على إكساب مهارات ومعرفة الادوات واتباع إجراءات وسياسات جديدة وغير روتينية أثناء الأزمات وكيفية قيادة الأفراد ليصبحوا أكثر تقبلًا وتكيفًا مع التغيير وذلك بعد ما نتج عن جائحة فيروس كورونا من تحديات استثنائية على عاتق القيادات داخل المؤسسات، متابعة أن تلك التحديات ستؤدي إلى تغييرات في مجالات عدة إلى جانب طرق وأساليب العمل، مؤكدة أن ذلك استدعى سرعة الاستجابة لتلك التغييرات.

وحول محاور البرنامج لفتت د.شريفة شريف، إلى أن البرنامج سيتطرق إلى عددٍ من الموضوعات تتضمن المبادئ الاساسية للعمل من المنزل، فهم الايجابيات والتحديات في العمل من المنزل.

وأضافت أن محاور البرنامج تضمنت كذلك مناقشة كيفية التغلب على أغلب التحديات، إلى جانب معرفة الأدوات اللازمة لاستخدامها في العمل من المنزل، فضلًا عن النقاط المهمة لنجاح عملية العمل من المنزل.