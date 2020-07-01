محافظ أسيوط يبحث مع وزارة التخطيط آليات تفعيل خدمات المحليات إلكترونيا

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث آليات إتاحة خدمات المحليات إلكترونيًا، تفعيلًا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتوافر الخدمات الإلكترونية بصورة تدريجية، لتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطنين ومقدمي الخدمة.

حضر اللقاء المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالمنعم مدير مشروع المراكز التكنولوجية، ومصطفى محمد إبراهيم مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة.

واستعرض محافظ أسيوط خلال اللقاء الخدمات التى سيتم تقديمها للمواطنين إلكترونيًا من خلال بوابة الخدمات المحلية، فضلًا عن إيقاف 30 خدمة كانت تقدم من خلال منافذ المراكز التكنولوجية بحلول شهر سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى اهمية التحول الرقمي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري في الخدمات المقدمة للمواطنين، للقضاء على البيروقراطية، وتوفير الوقت والجهد والقضاء على الفساد الإدارى بكافة صوره.

وأشار "عزي" إلى أنه سيتم البدء في المرحلة التجريبية لتقديم حوالي 30 خدمة إلكترونيًا للمواطنين خلال شهري يوليو وأغسطس، مشيرًا إلى أن الخدمات ستُقدم عبر بوابة الخدمات المحلية التى تم تطويرها من خلال وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وسيتم توفير سبل الدفع الإلكتروني عبر شركتي "إي فينانس" و"فوري"، إلى جانب إمكانية توصيل الأوراق المطلوبة حتى محل إقامة طالب الخدمة من خلال الهيئة القومية للبريد نظير رسوم سيتم تحديدها بناءً على البعد الجغرافي.

ولفت إلى أنه سيتم تطبيق المنظومة بالمحافظات تباعًا، موضحًا أن المرحلة التجريبية من المنظومة ستركز على اختيار خدمات التجديد، والتي تتوافر أصول المستندات الخاصة بها في الحي والمركز، وبالتالي يسهل إتمام الخدمة إلكترونيًا في المرحلة الراهنة، مثل تجديد رخصة محل أو إشغال أو طلبات سداد إيجارات الإسكان ومديوينات التصالح ورسوم التقنين.

وذكر أن الخدمات المختارة تغطي 70% من الخدمات الأكثر طلبًا داخل المراكز التكنولوجية، ما يخفف العبء عن تلك المراكز فى حدود تلك النسبة.

وأضاف نائب المحافظ، أن مشروع تطوير خدمات المحليات سيتيح للمواطنين الحصول على الخدمة من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر المركز التكنولوجي بالمراكز أو الحي، وذلك من خلال تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية للمحافظة، وتحميل المستندات المطلوبة إلكترونيًا لتأخذ دورة العمل الطبيعية وفق نظام مميكن، مع إتاحة عدة وسائل استعلام عن موقف الخدمة وإجراءاتها، إما من خلال خدمة الرسائل القصيرة أو منظومة الاستعلامات بالبوابة الإلكترونية.