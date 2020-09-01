الدولة تتكفل بـ 6 فئات في منظومة التأمين الصحي الشامل

قالت الدكتورة رضوى إمام، المسؤول عن الإعلام والتواصل، بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، نص على أن الدولة سوف تتكفل بغير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى أن القانون حدد 6 فئات تندرج تحت مصطلح غير القادرين.

وأضافت "إمام" لـ "الوطن" أن الفئات الست سوف يحصلون على كارنيهات التأمين الصحي الشامل كغيرهم من المشتركين دون الإشارة لهم بأنهم من "غير القادرين" وأنهمة سوف يتمتعون بجميع الخدمات.

وتستعرض "الوطن" الفئات الـ 6 من غير القادرين في النقاط التالية:

1) الفرد أو الأسرة المتحقق بشأنهم شرط استحقاق الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي.

2) الفرد أو الأسرة المتعطل عن العمل أو المستنفذ لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين.

3) الفرد أو رب الأسرة من فاقدي الرعاية الأسرية القاطنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية وليس لهم عائل أو دخل.

4) الفرد أو رب الأسرة من ذوي الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل بما لا يتعارض مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

5) الأفراد أو الأسر القاطنين في مناطق جغرافية محددة الذين يتعرضون لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان.

6) الفرد أو رب الأسرة الذي لا يكفي متوسط إجمالي دخله للوفاء باحتياجاته أو احتياجات الأسرة الأساسية.