أخبار البنوك.. شروط تمويل شراء العقارات من بنك فيصل الإسلامي

يقدم بنك فيصل الإسلامي عددًا من الخدمات المختلفة لعملائه تختلف ما بين برامج التمويل بنظام المرابحة مثل تمويل السيارة والتمويل بضمان الودائع، تمويل بناء أو تشطيب أو شراء عقار، والشهادات وصناديق الاستثمار.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين والقراء بشكل يومي، شروط وتفاصيل تمويل شراء العقارات بأسلوب المرابحة وفق الموقع الرسمي لبنك فيصل الإسلامي كالتالي:

شروط تمويل شراء العقارات بأسلوب المرابحة من بنك فيصل الإسلامي

1) مقدم الثمن بحد أدني 25%.

2) أقصى مدة للسداد 120 شهرا.

3) لا يتجاوز القسط الشهري نسبة 40 % من صافي الدخل.

4) يتم تقييم الوحدة من خلال خبراء التقييم المعتمدين لدى البنك المركزي المصري.

5) ألا تقل مدة خدمة المستفيد بمجال العمل عن سنتين للموظفين وثلاث سنوات لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية.

6) ألا يقل المرتب الشهري عن 5000 جنيه.

7) إمكانية التعامل مع أصحاب المعاشات وبعد سن الستين في الحالات التالية:

- المعاشات المبكرة ممن لهم مصادر دخل ثابت وبعد الاستعلام الجيد عن مصادر

الدخل.

- وجود كفلاء يتمتعون بملاءة مالية ويتم تحويل مرتباتهم للبنك.

- أن يكون العميل من الفئات المهنية المتميزة.

- عدم تجاوز سن العميل في الحالات الثالثة السابقة عن 65 سنة عند نهاية الأقساط.

ضمانات الحصول على تمويل شراء العقارات من بنك فيصل الإسلامي

وجاءت ضمانات الحصول على تمويل شراء العقارات بأسلوب المرابحة من بنك فيصل الإسلامي كالتالي:

- حق امتياز على الوحدة لصالح البنك.

- تحويل مرتب المستفيد أو قيمة القسط لحساب العميل.

- الحصول على كفالة تضامنية من قريب من الدرجة الأولى ويكون لديه دخل يتناسب مع قيمة الأقساط.

- الحصول على وثيقة تأمين تكافلي ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي لصالح البنك.