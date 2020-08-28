أخبار البنوك.. شروط التقديم ببرنامج التدريب الصيفي بـ"البنك العقاري"

أعلن البنك العقاري المصري العربي، فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات 2020، لتنمية وتطوير مهارات الطلاب وسد الفجوة بين التعليم النظري والتطبيق العملي واكتساب خبرات.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين والقراء بشكل يومي، الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم كالتالي:

شروط التقديم للتدريب الصيفي بالبنك العقاري المصري العربي

أن يكون المتقدم مقيدا بإحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

أن يكون الطالب مقيدا بالفرقة الثانية أو الثالثة بإحدى كليات "التجارة وما يعادلها، الاقتصاد والعلوم السياسية، الحقوق".

أن يكون التقدير الحاصل عليه الطالب "جيدا" على الأقل للسنة السابقة.

المستندات المطلوبة للتقديم للتدريب الصيفي بالبنك العقاري المصري العربي

وجاءت المستندات المطلوبة كالتالي:

شهادة إثبات قيد من الكلية موضح بها تقدير العام السابق وموثق بخاتم الجامعة.

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة شخصية حديثة.

السيرة الذاتية، موضح بها كافة البيانات الشخصية.

طريقة التقديم للتدريب الصيفي بالبنك العقاري المصري العربي

وعلى الطلاب المستوفين الشروط والراغبين في التقدم للتدريب إرسال المستندات المطلوبة وحتى يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر، عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بقطاع مركز التميز والمعرفة بالبنك العقاري المصري العربي knowledgeexcellence@eal-bank.com.

ويحصل الطالب على شهادة حضور واجتياز البرنامج حال حضور 80% على الأقل من عدد ساعات البرنامج.