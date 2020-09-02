فنانون يدعمون نهى العمروسي: "قلوبنا معاكي"

رسائل دعم من بعض الفنانين، تلقتها الفنانة نهى العمروسي، عقب إدراج اسم ابنتها ضمن المتهمين في قضية "الفيرمونت".

وكتبت نهى العمروسي، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: تهمة "نازلي" بنتي الحقيقية إنها حاولت تنصر العدل ضد الظلم.

وتفاعل عدد من الفنانين، مع ما كتبته "العمروسي"، على الفيس بوك.

وعلقت إنجي علي، بقولها "ربنا معاكي و إن شاء الله ربنا ينصرها".

وعلقت الفنانة عارفة عبدالرسول، موجهة رسالة إلى "نهى العمروسي" بقولها: قلبي معاكي ربنا ينصركم.

وليست هذه المرة الأولى التي تدعم فيها الفنانة عارفة عبدالرسول، نهى العمروسي، حيث اعتادت توجيه رسائل لها عبر حسابها على فيس بوك، والدعاء لها "ربنا يبعد عنك كل الشرور".

وعلق الفنان أمير صلاح الدين، أحد أعضاء فرقة بلاك تيما، بقوله "ربنا كبير هو العدل".

وتعود وقائع القضية إلى أواخر يوليو الماضي، حيث تصدر اسم "جريمة فيرمونت" موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتداول مئات من المغردين رواية لفتاة قالت إنه جرى اغتصابها عام 2014 داخل فندق فيرمونت بعد تخديرها بمخدر "GHB" الذي يؤدي لفقدان الوعي، وأنَّهم صوروا أنفسهم خلال الاعتداء عليها، إضافة لحفرهم أحرف أسمائهم على جسدها وتهديدها إذا قررت الإبلاغ عنهم.

وأعلنت إدارة فندق فيرمونت نايل سيتي، أنَّ الفندق على دراية ويتابع ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب، التي قد تكون وقعت بالفندق في أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات في عام 2014.

وأضافت إدارة الفندق، في بيان نشر عبر حسابها على "تويتر"، أنَّه "جرى التواصل على الفور بين فريق عمل الفندق بالمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم، حيث إن من أهم أولوياتنا المحافظة على سلامة أمن ضيوفنا وزملائنا"، مؤكّدة التزامها بمساعدة السلطات والجهات المعنية في حال فتح تحقيق رسمي.