إقبال من طلاب المرحلة الثانية على معامل التنسيق بجامعة بنها

شهدت معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة بنها، اليوم، إقبالاً كبيراً من طلاب المرحلة الثانيه للثانوية العامة، بشعبتيها العلمي والأدبي، لإنهاء إجراءات التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد 2020 / 2021، وتسجيل رغبات التحاقهم بالكليات المختلفة.

وقال الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم فتح 4 معامل مركزية للحاسب الآلي، وتجهيزها بأحدث الأجهزة لاستيعاب جميع الطلاب المتقدمين وتسجيل رغباتهم إلكترونياً، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة لهم.

وأضاف "المغربي" أن المعامل تم توزيعها في أماكن مختلفة، وفقاً لأماكن تواجد كليات الجامعة والتوزيع الجغرافى للمحافظة، وتم تخصيص معامل بكلية الزراعة بمشتهر في طوخ، وكليتي التجارة والآداب بمجمع الكليات في بنها، وكلية الهندسة بشبرا.