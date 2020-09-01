رئيس التحرير

محمود مسلم

إقبال من طلاب المرحلة الثانية على معامل التنسيق بجامعة بنها

كتب:

حسن صالح
02:48 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
جانب من التنسيق

جانب من التنسيق

شهدت معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة بنها، اليوم، إقبالاً كبيراً من طلاب المرحلة الثانيه للثانوية العامة، بشعبتيها العلمي والأدبي، لإنهاء إجراءات التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد 2020 / 2021، وتسجيل رغبات التحاقهم بالكليات المختلفة.

وقال الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم فتح 4 معامل مركزية للحاسب الآلي، وتجهيزها بأحدث الأجهزة لاستيعاب جميع الطلاب المتقدمين وتسجيل رغباتهم إلكترونياً، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة لهم.

وأضاف "المغربي" أن المعامل تم توزيعها في أماكن مختلفة، وفقاً لأماكن تواجد كليات الجامعة والتوزيع الجغرافى للمحافظة، وتم تخصيص معامل بكلية الزراعة بمشتهر في طوخ، وكليتي التجارة والآداب بمجمع الكليات في بنها، وكلية الهندسة بشبرا.

اقرأ المزيد:

محافظ القليوبية يناقش تطوير كورنيش بنها مع التنسيق الحضاري

1000 طالب تقدموا لتسجيل رغباتهم بمعامل التنسيق الإلكتروني بجامعة بنها

شكاوى من ضعف شبكة الإنترنت بمكاتب التنسيق في جامعة بنها

تواصل التنسيق الإلكتروني بجامعة بنها دون تزاحم

إقبال متوسط على التنسيق الإلكتروني بالقليوبية.. و70 حالة سجلت في بنها

إقبال شديد على التنسيق الإلكتروني بجامعة بنها

استمرار أعمال مكاتب التنسيق الإلكتروني بجامعة بنها

معامل التنسيق الإليكتروني بجامعة بنها تواصل إستقبال طلاب الثانوية

إقبال متوسط على معامل التنسيق بجامعة بنها