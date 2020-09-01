ميكنة الجمعيات الزراعية في الدقهلية بـ617 جهاز "تابلت"

أعلن المهندس فوزى الحضري، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، عن انطلاق ميكنة الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة، بجميع قطاعات الإصلاح والاستصلاح والائتمان، بعدد 617 جهاز "تابلت"، بالإضافة إلى 617 ماكينة POS لصرف نقاط البيع.

وأكد "الحضري"، في بيان صحفي، اليوم، أن عدد أصحاب الحيازات الزراعية المسجلين في كافة الجمعيات بمحافظة الدقهلية، يبلغ 682 ألف حائز، تم تسجيل 612 ألف منهم على المنظومة الإلكترونية، وطباعة 400 ألف "كرت" وإتاحتها في فروع البنك الزراعي.

وأضاف أنه تم ميكنة مديرية الزراعة والإدارات الزراعية ومناطق الإصلاح، بعدد 78 جهاز حاسب آلي "ديسك توب"، كما تم تدريب عدد 109 متدربين على استخدام هذه الأجهزة على أعلى مستوى.

وكلف وكيل الوزارة مدير المشروع بمتابعة التدريب العملي على الأجهزة لجميع مديري الجمعيات .