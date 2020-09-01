عاجل.. إطلاق نار جنوب بيروت

أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية، إطلاق نار في منطقة خلدة جنوب بيروت وانتشار للجيش للسيطرة على الوضع، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفقًا لما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية".

وأوضحت قناة "العربية"، أن الجيش اللبناني رد على مصادر إطلاق النار، منوها إلى أن شبان مسلحون أطلقوا النار في خلدة جنوب بيروت

وقطع الجيش اللبناني طريق خلدة بعد إطلاق النار وانتشرت دورية للجيش بعد إطلاق النار.

وتعرض لبنان لانفجار في مرفأ بيروت أوائل أغسطس الجاري، ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت أمس، في زيارة هي الثانية خلال شهر بعد انفجار لبنان.