صور.. ماكرون يزرع شجرة أرز في لبنان قبل تفقده مرفأ بيروت

استهل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الثاني من زيارته لبنان محتفلا بذكرى انشاء دولة لبنان الكبير من جبيل، حيث وصل صباحا إلى أرز جاج، حيث كان في استقباله رئيس بلدية جاج غبريال عبود بحضور المطران ميشال عون وجذور لبنان ورئيسة لجنة محمية أرز جاج فاديا كيوان، وقدموا له منحوتة ترمز إلى أرزة لبنان وبرج إيفل في باريس.

ثم غرس ماكرون أرزة في محمية جاج بمشاركة طلاب لبنانيين وخاطبهم، قائلاً: "اعتمد عليكم".

ونشر الرئيس الفرنسي صورًا على حسابه عبر "تويتر" من زيارته محمية أرز جاج لغرس شجرة أرز والاحتفال بمئوية لبنان الكبير.

وقال: "الحرية والحوار والتعايش، لبنان قوي بهذه القيّم، قوي بتاريخ لبنان الكبير الذي يعود إلى قرن من الزمن. وسيولد من جديد من الأزمة التي يجتازها، وأقول باسم الفرنسيين سنكون دائمًا إلى جانب الشعب اللبناني".