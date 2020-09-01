طقس الأربعاء مائل للحرارة على القاهرة وسقوط أمطار غزيرة ببعض المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، غدا الأربعاء، مائل للحرارة رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري، وشبورة مائية وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس وتكون الرياح معتدلة، ويكون معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة مع وجود شبورة مائية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

وتكون حالة الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا "30%تقريبا" على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول، كما يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 35 25

الإسكندرية 31 26

وادي النطرون 33 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 25

دمنهور 33 24

بلطيم 32 22

مطروح 29 24

السلوم 32 23

سيوة 37 22

بورسعيد 30 27

دمياط 30 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 35 22

السويس 36 24

العريش 31 23

رفح 30 23

رأس سدر 37 25

نخل 37 23

نويبع 37 30

طابا 36 26

كاترين 34 20

الطور 34 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 25

بنى سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 40 27

الأقصر 41 28

أسوان 41 27

ادفو 41 28

أبوسمبل 41 26

الوادى الجديد 41 22

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 27

حلايب 35 27

رأس حدربة 35 28