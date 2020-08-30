الطقس اليوم الأحد 30-8-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الأحد، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة وشبورة مائية صباحا .

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس يكون معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويسود ليلا طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري لطيف على السواحل الشمالية ولطيف أيضا على شمال الصعيد، ويكون معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وترتفع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحري ويكون هناك نشاط في الرياح على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس الأحد، حار و والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، نهارا، مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة، ليلا.

الطقس في السعودية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، عن تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والجوف وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.