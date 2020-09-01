رئيس التحرير

محمود مسلم

"الأعلى للإعلام" يختار المستشار أحمد عبدالعزيز أمينا عاما له خلفا لفرج

كتب:

أحمد البهنساوى
02:46 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
الأعلى للإعلام

الأعلى للإعلام

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعه اليوم برئاسة كرم جبر، اختيار المستشار أحمد عبدالعزيز، المستشار القانوني للمجلس، لمنصب الأمين العام، خلفا للدكتور عصام فرج.

وأكد عبدالعزيز في تصريحات له عقب اجتماع المجلس، اليوم، أنه سيبذل قصارى جهده في المرحلة المقبلة لتعزيز ثقة أعضاء المجلس فيه التي منحوه إياها.

وكان المجلس قد كلف الدكتور عصام فرج قائما بأعمال الأمين العام منذ التشكيل الجديد للمجلس لحين اختيار الأمين العام الجديد.

اقرأ المزيد:

جزمة الأهلي والصحاب يالا.. "الأعلى للإعلام" يحقق اليوم في المخالفات

الأعلى للإعلام يعقد اجتماعا غدا للتحقيق في مخالفات ضد قنوات وإذاعات

"الأعلى للإعلام": المصريون يمتلكون 101 مليون حساب على مواقع التواصل

"الأعلى للإعلام" يخاطب صحفا لتوفيق أوضاعها باستيفاء أوراقها خلال أسبوع