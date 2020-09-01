"الأعلى للإعلام" يختار المستشار أحمد عبدالعزيز أمينا عاما له خلفا لفرج

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعه اليوم برئاسة كرم جبر، اختيار المستشار أحمد عبدالعزيز، المستشار القانوني للمجلس، لمنصب الأمين العام، خلفا للدكتور عصام فرج.

وأكد عبدالعزيز في تصريحات له عقب اجتماع المجلس، اليوم، أنه سيبذل قصارى جهده في المرحلة المقبلة لتعزيز ثقة أعضاء المجلس فيه التي منحوه إياها.

وكان المجلس قد كلف الدكتور عصام فرج قائما بأعمال الأمين العام منذ التشكيل الجديد للمجلس لحين اختيار الأمين العام الجديد.