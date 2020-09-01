جزمة الأهلي والصحاب يالا.. "الأعلى للإعلام" يحقق اليوم في المخالفات

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، اجتماعا له ظهر اليوم الثلاثاء، لبحث عدد من الملفات الهامة ومتابعة تقارير لجان المجلس التي عقدت اجتماعاتها مؤخرا، وأيضا التحضير للجلسة الحوارية التي ينظمها المجلس الخميس المقبل بعنوان الإعلام وقضايا الأمن القومي.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع توصية لجنة الشكاوى بخصوص التحقيق في عدة شكاوى منسوبة لعدد من البرامج والمحطات الإذاعية التي رصدتها لجنة إعداد تقارير الحالة الإعلامية التابعة للمجلس ومنها مخالفة منسوبة لبرنامج "آخر النهار" على قناة النهار بسبب تصريح تامر امين، مقدم البرنامج في حلقة الخميس الماضي "جزمة الأهلي فوق الكل"، ومخالفة أخرى منسوبة لمحطة أذاعت في برنامج مسائي موجه للشباب أغنية مهرجانات "الصحاب يالا".

وقال تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار على قناة النهار، إن التعبير الذي ورد على لسانه في حلقة الخميس الماضي وقال فيه إن "جزمة الأهلي فوق الكل" هو تعبير مجازي في سياق الكلام عما يحدث داخل النادي الأهلي.

وتابع أمين في تصريح لـ"الوطن" قائلا إن "التعبير الذي قتله جاء في سياق كلامي عما يدحث داخل النادي الأهلي وليس له علاقة بأي أندية، أخرى وحتى لم أذكر اسم نادي أو أندية أخرى في سياق الحديث".

وأضاف: "العبارة المجازية التي قلتها كانت تعني أن من يريد البقاء واللعب في الأهلي جزمته فوق راسنا ومن يرد خيانة الأهلي وبيعه فجزمة الأهلي فوق الجميع فهي عائدة على اللاعبين الذين يخونون الأهلي ويفضلون المال على الانتماء".

من جانبها قالت رانيا هاشم، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة تقرير الحالة الإعلامية، إنَّ اللجنة رصدَت بث أغنية مهرجانات "هابطة" تسمى "الصحاب يالا" عبر إحدى محطات الإذاعة، رغم عدم حصول الأغنية على ترخيص البث بالإذاعة.

وأكّدت عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنَّ المحطة الإذاعية خالفت المعايير والأكواد التي وضعها المجلس وبثت أغاني مهرجانات "عشوائية وهابطة" بحسب تعبيرها، في محطة خاصة موجهة للشباب، لافتة إلى أنّ المخالفة تمّ إحالتها للجنة الشكاوى للتحقيق تمهيدًا لرفع توصية للمجلس لاتخاذ قرار في حق المحطة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث تتضمن الأغنية كلمات مثل "الصحاب يالا مش جدعان يالا.. الأندال يالا.. كله شمال يالا".

وكان قد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه الثلاثاء الماضي، حذف محتوى صفحة تحمل عنوان "عالم النقل والسكك الحديدية" يديرها شخص يدعى شريف ياسين، ومخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ قرار المجلس، وتقديم بلاغ للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقه.

وفي وقت سابق قرر المجلس حذف صفحة شخصية "مزيفة" على موقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم المستشار عدلي منصور.