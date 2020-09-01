سيدة المحكمة تعاني منها.. حالات إخلاء سبيل المتهم لظروف نفسية

"سيدة المحكمة"، لقب أُطلق على سيدة ظهرت ترتدي ملابس سوداء، أثارت جدلا واسعا خلال الـ48 ساعة الماضية، بعد اعتدائها بمحكمة مصر الجديدة على ضابط داخل المحكمة وادعائها أنَّها "مستشارة بالأمم المتحدة"، وذلك منذ تداول فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى إصدار النيابة قرارها بإخلاء سبيلها بكفالة 2000 جنيه.

وأصدرت النيابة قرارها فيما بعد تسليم السيدة المتهمة، أو سيدة المحكمة، هاتفها المحمول والكارنيه الخاص بها، والتحفظ على CD المسجل عليه الواقعة لفحصه، وذلك بعدما علمت من جهة عملها أن المتهمة تعاني من ظروف صحية نفسية، وجارٍ استئناف التحقيقات.

متى يمكن إخلاء سبيل المتهم بسبب ظروفه النفسية أو العقلية؟

الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي، بدأ حديثه بالتعليق على الواقعة بأن قانون العقوبات يعترف بالمرض العقلي وهو غياب الوعي، واتسع مفهومه ليشمل المرض النفسي وبات معترفًا به في تحقيقات النيابة، بحسب تعبيره.

وعن إخلاء سبيل المتهم في حال ثبوت أنه يعاني من ظروف نفسية، قال سالم في حديثه لـ"الوطن" أن الأمر هنا حسب ما يراه المحقق، فيمكنه إخلاء سبيل المتهم بكفالة.

ياسر: يمكن إخلاء سبيل المتهم لظروف المرض النفسي بعد عرضه على الطب الشرعي

الأمر نفسه أكده المحامي بالنقض ياسر سيد، حيث يمكن إخلاء سبيل المتهم لظروف المرض النفسي بعد عرضه على الطب الشرعي للتأكد من إدعاء المتهم بمعاناته من أزمة نفسية.

وعلى حسب التقرير الصادر من الطب الشرعي النيابة يكون لها الاختيار في القرار، وبحسب رواية المحامي ياسر لـ"الوطن" يجوز إخلاء سبيل المتهم أو حجزه في مستشفى للأمراض النفسية على ذمة القضية لحين اكتمال التحقيقات حسبما يراه المحقق في النيابة.

وأنكرت المتهمة ما نُسِب إليها، بحسب بيان النيابة، وقررت أنها تواجدت بالمحكمة لتقديم شكوى عن فقدها مبلغًا ماليًّا من حساب بنكيٍّ فالتقت الضابطَ، وادعت أنه افتعل معها مشادَّة كلامية، ونزع منها هاتفها عنوة، وتحفَّظَ عليها، فدافعت عن نفسها على النحو الظاهر بالمقطع.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بالتحقيق، فيما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول واسع لمقطع مُصوَّر، لامرأة تتعدى على ضابط شرطة في إحدى مقارِّ المحاكم أثناء تأدية عمله.