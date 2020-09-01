"النحو في الهيروغليفية".. رسالة ماجستير لباحث آثار بجامعة سوهاج

حصل الباحث وليد السيد عبدالرحيم، المتخصص في الآثار المصرية ، الخميس الماضي، على درجة الماجستير في اللغة المصرية القديمة "الخبر والإنشاء في عصرها الكلاسيكي"، بتقديم ممتاز مع التوصية بالطبع على نفقة جامعة سوهاج، التي استضافت المناقشة بمقر مكتبها في الجيزة، وتبادلها بين الجامعات، كونها إضافة للمكتبة العربية فيما يخص النحو المصري القديم، وفق رؤية اللجنة.

وتعتبر الرسالة "نادرة" من حيث لغتها العربية وتناولها النحو وقواعده في اللغة المصرية القديمة "الهيروغليفية"، وتناول "عبدالرحيم" من خلالها، كيف عبر المصري القديم عن الأسلوب الخبري والإنشائي في لغته، من خلال دراسة النصوص الأدبية المصرية القديمة.

وأشرفت على رسالة مفتش الآثار المصرية القديمة لجنة ضمت الأستاذ دكتور أحمد علي الأنصاري، أستاذَ اللغة المصرية القديمة، والأستاذ دكتور هشام أحمد فهيد، أستاذ الآثار المصرية، فيما ناقشه لجنة من الأستاذ دكتور عادل سيد محمد الطوخي، أستاذَ اللغة المصرية القديمة، والأستاذ دكتور هبة مصطفى نوح، أستاذ اللغة المصرية بكلية الآثار ونائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب.