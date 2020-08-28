جامعة سوهاج تحقق المركز الأول في مسابقة الأسر الرياضية

فازت كل من أسرة محمد أبو زيد محمد الطالب بكلية الآداب جامعة سوهاج بالمركز الأول على مستوى الطلاب، وأسرة إسلام عبد الرحمن عبد القادر الطالب بكلية التربية الرياضية بالمركز الأول على مستوى ذوي الهمم، وذلك خلال تمثيلهم للجامعة في مسابقة الأسرة الرياضية النشيطة، والتي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعاتز

وتأتي المسابقة ضمن فعاليات الدورة الرياضية الإلكترونية الأولى لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، والتي أقيمت بمناسبة ذكرى احتفالات 30 يونيو، وتحت شعار "الرياضة سماتنا.. حتي لو جوا بيتنا".

وقال صبري محمود مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، إن مسابقة الأسرة الرياضية النشيطة استمرت لمدة أسبوع، وشارك فيها 21 أسرة من أسر طلاب 8 جامعات، وأيضًا الطلاب ذوي الهمم، موضحًا أن الأنشطة والتمارين الرياضية التي قدموها اختيارية ذات طابع ترويحي وليست اجباريه ولا تحتاج إلى إمكانيات كبيرة وتتناسب مع كافة الأعمار.

وقال نشأت عباس مدير النشاط الرياضي، إن مجموع نتائج تقييم لجنة التحكيم والتصويب الإلكتروني للطالب محمد أبو زيد بلغت 962 نقطة، وللطالب إسلام عبد الرحمن 1446 نقطة، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة في المنافسة في المسابقات الأخرى التي تضم الجملة الرياضية، والبرنامج الرياضى التخصصي، ومسابقة الثقافة الرياضية، الكاراتيه(كاتا)، والألعاب الإلكترونية، وبطولة الشطرنج.