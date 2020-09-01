مداح يسب من لا يصلون على النبي.. وعضو كبار العلماء: قلة أدب غير مقبولة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا إنشاديا قديما منذ نحو 6 سنوات لمديح نبوي، يقول فيه المنشد عبارات سباب وشتائم خارجة عن عبارات المديح النبوي حيث يقول: "يخرب بيت أبوك ياللي ما تصلي على النبي"، وغيرها من العبارات المسيئة.

وقال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، أن المدح بهذا الشكل لا يمكن وصفه إلا بأنه قلة أدب وليس مدحا، وأضاف لـ"الوطن"، المدح فن راق وعميق ولا يمكن خلطه بالسباب والشتائم بهذا الشكل الفج.

"مهنا": مدح النبي أفضل ما يتكلم به المرء

وأضاف أن مدح النبي من أفضل ما يمكن أن يتكلم به المرء؛ وقد ظهر المديح النبوي في العصر النبوي المبارك؛ فكان المدح النبوي يرد على هجاء المشركين للنبي، ومن هؤلاء الشعراء الذين دافعوا عن النبي ومدحوه، وأَقرَّهم على ذلك رسول الله، حسانُ بن ثابت رضي الله عنه؛ فقد روى الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي قال لحسَّانَ: «اهْجُهُمْ -أَوْ قَالَ هَاجِهِمْ- وَجِبْرِيلُ مَعَكَ».

وتابع: مَدْحُ الأُمَّةِ للنبي دليلٌ على مَحبَّتها له، هذه المحبَّة التي تُعَدُّ أصلًا من أصول الإيمان؛ ومَظْهَرُ محبة الله سبحانه، فهو الذي جاء لنا بالخير كله، وتحمَّل المتاعب من أجل إسلامنا ودخولنا الجنة، وقد وصفه ربنا في مواضع كثيرة من القرآن بصفات تدل على فضله؛ منها قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾، ولا يقبل صاحب الخلق العظيم أبدا مثل هذه العبارات الغير أخلاقية ولا دينية على الإطلاق.

وأوضح، مدح النبي من أعظم القربات، والإنشاد له أمر ذا فضلٌ كبيرٌ، ولكن استخدام السباب والألفاظ البذيئة بدعوي المدح هذا هراء وعدم وعي بمكانة النبي، فهو صلي الله عليه وسلم غني عن كل هذا السخف، وأطالب بوقف مثل هذه الشطحات التي تصدر من بعض المنشدين، ويدعون أنها حالة وجد أو غيره، فهذه أمور غير مقبولة على الإطلاق.