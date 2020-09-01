شيخ الأزهر يرحب باتفاق جوبا للسلام ويأمل في مرحلة جديدة لنهضة السودان

رحب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام في جوبا، الذي تم توقيعه بين الأشقاء السودانيين، أمس الإثنين.

وكتب الإمام الأكبر في تدوينة له عبر صفحته الرسمية في فيسبوك: "نرحِّب باتفاق السلام بين الأشقاء السودانيين، وندعو الله أن يكون بدايةً لمرحلةٍ جديدةٍ تُسهمُ في نهضة هذا البلد العربي الأصيل، وأن يرزقهم المولى عزَّ وجلَّ البصيرةَ، ويُلهمهم الحكمةَ، ويُسخِّرهم لخدمة شعبهم".

وكان الاتفاق قد وقع في جوبا عاصمة جنوب السودان، أمس الإثنين، بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية وحركة تحرير السودان جناح مني مناوي، بحضور كل من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، ورئيسي مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، عبدالفتاح البرهان وعبدالله حمدوك، وعالج الاتفاق قضايا شملت الجوانب السياسية والترتيبات الأمنية والمسارات السياسية.

ووقعت الحكومة السودانية وحركة تحرير كوش على اتفاق سلام جوبا لمسار الشمال بالأحرف الأولى، وقع نيابة عن حكومة جنوب السودان الرئيس سلفاكير ميارديت، وعن حكومة السودان وقع رئيس الوفد الفريق أول محمد حمدان دقلو، كما وقع محمد داوود عن حركة تحرير كوش.

كما جرى التوقيع أيضا على اتفاق سلام جوبا بين الحكومة السودانية ومسار الوسط بقيادة التوم هجو، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

ووقع إنابة عن حكومة جنوب السودان الرئيس سلفاكير ميارديت، وعن الحكومة السودانية رئيس الوفد لمفاوضات السلام، الفريق أول محمد حمدان دقلو، ونيابة عن مسار الوسط وقع التوم هجو رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض.