عاجل.. إحالة أحمد بسام زكي للمحاكمة الجنائية بتهمة هتك عرض 3 فتيات

أصدَر النائب العام، أمرًا بإحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى "محكمة الجنايات المختصة"، لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض 3 فتيات -لم يبلغنّ 18 سنة- وتهديدهنّ وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهنّ، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وجاء في قرار النائب العام، وفق بيان صادر اليوم، أنَّ المتهم "تحرش باثنتين من الـ3 فتيات بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها في أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي".

وكانت النيابة العامة، أقامت الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات النيابة العامة، وشهادات المجني عليهنّ وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهنّ من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في يوليو الماضي، شهادات لفتيات اتهمن فيها أحمد بسام زكي بالتحرش بـ100 فتاة خلال 3 سنوات، داخل شقق تمتلكها أسرته في القاهرة، وكشفت التحقيقات وبيان النيابة أن الضحايا 3، واستمعت النيابة إلى أقوالهن، وجار تحديد جلسة لبدء محاكمة المتهم.