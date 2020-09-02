التضامن تبدأ فاعليات "سينما الأربعاء" اليوم

تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات ساقية الصاوي "سينما الأربعاء"، حيث سيتم عرض 40 فيلماً أيام الأربعاء طوال شهر سبتمبر.

وسيقام أيضا على هامش الفعالية، معرضا للأسر المنتجة لعرض منتجاتهم اليدوية، بواقع 4 عارضين في كل يوم أربعاء، بالتزامن مع عرض الأفلام.

وعن أفلام الوزارة التي سيتم عرضها:

- مستورة

الحاصل على جائزة أفضل فيلم وأفضل مونتاج بمهرجان الساقية 2015، وجائزة أفضل موضوع بمهرجان طنجة السينمائي الدولي والمشارك بركن الفيلم القصير بمهرجان كان 2017.

- فرصة تانية

الحاصل على أفضل فكرة بمهرجان دلهي السينمائي الدولي.

- ست الحبايب

الحاصل على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط.

-أفلام حياة كريمة

-عطاء

-ديارنا الفيوم

- نساء التضامن

-أطفال بلا مأوى

-كرامة

-احنا معاك

-5%

-الغالية

-بيتك

-وين مطروح

-ديارنا أسوان

-روضة السيدة

-لأبعد نقطة

-آمال بسيطة

-أمي

-سكن كريم.