خبير سموم: عقار "GHB" يستخدم كمنشط جنسي وله آثار جانبية عديدة

قال الدكتور محمد مصطفى خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعي- مستشار صندوق علاج الإدمان، إن عقارGHB "جاما هيدروكسي يوتي ريت" نوع من المخدرات يجري تداوله بشكل غير قانوني، لافتا إلى أنه كان يستخدم في الماضي كمنشط في ممارسة الرياضات العنيفة.

وبدأ متعاطو المخدرات تطوير استخدامه، فأصبح يعمل على الجهاز العصبي ويثير النشوة ويعزز من الشهوة الجنسية ويزيدها بشكل كبير حتى جرى تسميته "عقار الاغتصاب"، ويستخدم في الحفلات والنوادي الليلية.

وأضاف خبير السموم في تصريحات لـ"الوطن"، أنه جرى تسجيل حالات اغتصاب كبيرة حول العالم، كان العقار المستخدم الرئيسي فيها، مشيرًا إلى أنه نادرًا ما يستخدم في مصر.

الضحية تكون في حالة من عدم الاتزان وعدم التحكم في رد فعلها

ولفت إلى أن العقار يسهل عملية الاغتصاب، لأن الضحية تكون في حالة من عدم الاتزان وعدم التحكم في رد فعلها، كما أن الضحية والشخص المتعاطي لهذا العقار، يكون فى حالة هلوسة شديدة، ولاسيما إذا جرى خلط المخدر مع الكحول مما يزيد الدافع الجنسي بشكل جنوني وتصل لحالات هلوسة شديدة.

وأشار إلى أن هناك العديد من الآثار الجانبية لهذا العقار منها التعرق الشديد، فقدان الوعي، فقدان لحظي للذاكرة، وفي حالة زيادة الجرعة قد تصل للغيبوبة، مؤكدا أنه يصنع فى أمريكا وأوروبا، بشكل غير قانوني، وإدارة الأدوية الأمريكية ومكتب المخدرات في فيينا حذروا من تصنيعه، ويكون عبارة عن مادة سائلة أو على شكل حبوب، مؤكدا أن سعره غال جدًا، وصعب الحصول عليه، متابعا: "لازم حد مستوى معيشته مرتفع للحصول على هذه المواد المخدرة من خارج مصر".

وتابع لـ"الوطن" أن المخدر له صفات إدمانية لأنه يؤثر بشكل مباشر في الجهاز العصبي المركزي، مؤكدا أن صندوق مكافحة المخدرات لم يستقبل أي حالات مدمنة لهذا العقار حتى الآن، وهذا يدل على ندرة استخدامه بمصر.

وارتبط اسم العقار بجريمة الاعتداء على فتاة بفندق فيرمونت والتي تصدرت من خلال وسم "جريمة فيرمونت" موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتداول مئات من المغردين رواية لفتاة قالت:"إنه جرى اغتصابها عام 2014 داخل فندق فيرمونت بعد تخديرها بمخدر "GHB" الذي يؤدي لفقدان الوعي، وأنَّهم صوروا أنفسهم خلال الاعتداء عليها، إضافة لحفرهم أحرف أسمائهم على جسدها وتهديدها إذا قررت الإبلاغ عنهم.

وأعلنت إدارة فندق فيرمونت نايل سيتي، أنَّ الفندق على دراية ويتابع ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب، التي قد تكون وقعت بالفندق في أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات في عام 2014.