أبوالقمصان: النيابة انتهجت طرقا مستحدثة لتتبع جريمة "فتاة الفيرمونت"

قالت نهاد أبوالقمصان، المحامية، إن ما أقره النائب العام بخصوص حفظ بيانات الفتيات اللواتي واجهن الاغتصاب أو التحرش هو أمر جيد لاحقه تقديم عدد كبير من الفتيات ببلاغات ضد متحرشين بهم ومغتصبين.

وأضافت "أبوالقمصان"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وبخصوص قضية "فتاة الفيرمونت" استخدمت النيابة العامة فيها خاصية "تشريح الفيديو" الذي تم تسجيل جريمة الاعتداء، ما يعد تحديثا كبيرا في طريقة عمل النيابة العامة، موضحة أن هناك الكثير من الفتيات قد تشجعن في تقديم بلاغات في المجلس القومي للمرأة ضد وقائع تحرش واغتصاب ضدهن.

وأكدت أن جريمة الاغتصاب هي جريمة ممارسة السلطة والنفوذ على الشخص المغتصب، وذلك لأن المغتصب يبحث عن شخص يمارس ضده السلطة، ويقوم بذلك مرارا، مشيرة إلى أن الضحايا يتعرضن لضغوطات كبرى في بيئة من التحقيقات لا تشجع في تقديم الفتيات ببلاغ ضد الأشخاص الذين تحرشوا أو اغتصبوهن من قبل، ويجب خلق بيئة تشريعية مساعدة لعدم الإفصاح للفتيات في النيابة.